Spini: “Si ripristini decreto Franceschini per acquisto libri da parte della Fondazioni"

Firenze, 16 maggio 2024 - “E' necessario il ripristino del decreto Franceschini per l'acquisto di libri da parte delle Fondazioni e delle istituzioni culturali. Il meccanismo del decreto era particolarmente felice perché creava un circolo virtuoso tra istituti culturali, librerie commerciali e casa editrice”. È quanto afferma il presidente della Fondazione Circolo Rosselli di Firenze Valdo Spini, in occasione dell'incontro 'Editoria e riviste a Firenze', che si è svolto alla presenza anche del presidente della commissione cultura del Consiglio regionale della Toscana Cristina Giachi. Anche Giachi ha condiviso la necessità del ripristino del decreto Franceschini. “Per il bilancio dello stato questo intervento rappresentava un impegno di dimensione minore ma per il mondo della cultura, che ruota attorno al libro, ha un grande rilievo”, ha aggiunto Spini.