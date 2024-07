’Spighe Verdi’, il Comune perde il riconoscimento: "Ma l’attenzione all’ambiente resta alta"

Dopo sette anni di fila, Fiesole non è più fra le ’Spighe Verdi’, il riconoscimento annuale della Fee (Foundation for Environmental Education) per i Comuni che si sono distinti con politiche rivolte all’ambiente e al patrimonio rurale. La mancata assegnazione non è però dovuta a un ripensamento delle politiche di sviluppo sostenibile, cura dell’ambiente o difesa del paesaggio. "Il motivo è più banale: Fiesole non c’è perché la candidatura 2024 non è stata presentata – spiega Stefania Iacomi, ex vicesindaco e curatrice dell’iniziativa fin dall’origine –. L’edizione di quest’anno è coincisa con le elezioni amministrative e altre scadenze. A malincuore è stato quindi deciso di non appesantire ulteriormente il lavoro degli uffici comunali con la trasmissione di dati e relazioni, che la candidatura alle Spighe Verdi comporta".

L’esclusione non pregiudica niente. "Il prossimo anno – prosegue Iacomi – sono convinta che la città tornerà a fregiarsi del riconoscimento che si merita. Fiesole resta comunque il comune virtuoso di sempre grazie a realtà come il distretto biologico o il progetto Humus. Ricordo che l’agricoltura biologica ha raggiunto il 72 per cento del territorio coltivato". Prodotti tipici, sostenibilità e innovazione in agricoltura, la raccolta rifiuti, oltre al corretto uso del suolo e la capacità di valorizzare con il turismo quel patrimonio delle tradizioni, sono i criteri che vengono esaminati dalla Fee e che quest’anno hanno portato all’assegnazione di 75 bandire spighe verdi in tutta Italia. I Comuni virtuosi toscani sono otto; senza Fiesole l’interland fiorentina non ha più rappresentati.