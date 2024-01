Spese scolastiche e fisco. Ecco le modalità di ritiro delle certificazioni L'amministrazione di Scandicci comunica alle famiglie che è possibile scaricare le certificazioni dei pagamenti effettuati nel 2023 per la mensa scolastica e i servizi per l'infanzia, utilizzabili per la dichiarazione dei redditi 2024. Le certificazioni sono disponibili sui portali Spazio Scuola e Spazio Scuola Insoluti, accessibili tramite SPID e/o CIE dell'adulto pagante. Le certificazioni relative alle rette nido possono essere richieste via email.