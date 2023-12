Novoli, 800 euro di spesa ma cercano di uscire senza pagare: coppia denunciata

Firenze, 10 dicembre 2023 - Hanno tentato di passare le casse con autolettura di un supermercato di Novoli con nel carrello merce per circa 800 euro, ma avevano tentato di uscire pagando prodotti per pochi euro appena. Ma sono stati fermati e denunciati per furto aggravato. È accaduto nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle ore 14. Protagonisti un uomo di 31 anni e una donna di 26, entrambi peruviani. Ad accorgersi di quanto stava accadendo il personale del supermercato che ha subito chiamato la polizia. A loro arrivo gli agenti hanno denunciato i due e restituito la merce che il 31enne e la 26enne avevano tentato di sottrarre. Sempre ieri, intorno alle 19, in un altro supermercato, in via dè Bardi, un 31enne, romeno, aveva cercato di passare le casse senza pagare merce di vario genere per un totale di 84 euro ma pagando solo prodotti per pochi euro, ma anche lui è stato scoperto e denunciato per furto aggravato dalla polizia subito allertata e intervenuta sul posto. La merce è stata restituita al supermercato.

