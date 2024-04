Spazi per amici a quattro zampe . Alla Ginestra la nuova area cani

Una nuova area protetta e recintata per gli amici a quattro zampe. È stata inaugura in piazza del Popolo, a Ginestra Fiorentina, la zona per lo "sgambamento" realizzata dall’associazione "Un paese ritrovato" e finanziata dagli stessi cittadini attraverso iniziative e feste di paese. Presenti al taglio del nastro a la sindaca Angela Bagni e il vicesindaco Caporaso. "Doveva essere pronta lo scorso anno – spiega Simona Nigi, presidente dell’associazione "Un paese ritrovato" – ma poi abbiamo avuto altre spese e abbiamo rimandato. Adesso finalmente abbiamo completato i lavori, che hanno portato a realizzare uno spazio delimitato con rete e cancello, dotato di panchina, fontanella per bere, porta-sacchetti e anche di un’altalena basculante per i cani". E le iniziative dell’associazione "Un paese ritrovato" non si fermano qui: in programma c’è anche la donazione al Comune di una scultura in legno di un metro e mezzo realizzata durante la festa del 1° novembre scorso da Motosega Art, realtà che riunisce veri e propri artisti della motosega.

"Nei prossimi giorni formalizzeremo la richiesta di donare la scultura, a forma di orso, all’amministrazione – spiega Simona Nigi . con l’obbiettivo di collocarla nei giardini pubblici. Sempre grazie ai soldi raccolti con feste ed eventi, intanto, abbiamo abbellito la rotonda posta sulla variante, all’incrocio con Montespertoli".

Li.Cia.