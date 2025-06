"Spazi inagibili per allenarmi?. E io mi sposto all’Acciaiolo"

Il bocciodromo era sbarrato per la nota inagibilità. Ma l’amministrazione gli ha permesso di allenarsi all’Acciaiolo. E alla fine il successo è arrivato. Un grande successo per la Bocciofila Scandiccese e per il suo atleta paralimpico Ethan Garcia (nella foto), che si è aggiudicato la gara interregionale di Cassolnovo (Pavia) organizzata dalla società Superhability. Negli ultimi mesi, Ethan e altri due atleti di boccia paralimpica hanno avuto la possibilità di allenarsi almeno una volta alla settimana in uno spazio al Castello dell’Acciaiolo o all’Auditorium di piazzale della Resistenza. Garcia ha vinto il proprio girone battendo nella prima partita Luca Pilati della società Don Posticco di Asti e nella seconda Antonio Orbai della Società Superhabily di Milano; in semifinale ha incontrato Filippo Vullo, esperto giocatore della Superhabily, e lo ha battuto. poi in finale ha incontrato Antonio Orbai ed ha vinto 10 a 1.

"Garcia – spiegano dalla società sportiva – ha dato prova di buon gioco, capacità di lettura delle partite ed anche di resistenza in una gara che si è svolta nell’arco di una giornata particolarmente afosa". "Siamo orgogliosi del risultato ottenuto da Ethan Garcia – ha detto l’assessore allo Sport Salvatore Saltarello –, che conferma quanto il talento e la determinazione possano fiorire quando trovano le giuste condizioni per esprimersi. Come amministrazione abbiamo voluto garantire la continuità degli allenamenti, concedendo spazi alternativi nel complesso del Castello dell’Acciaiolo e all’Auditorium di piazzale della Resistenza. Il sostegno allo sport, in particolare quello paralimpico, passa anche da questi gesti concreti: mettere a disposizione luoghi accessibili dove ogni atleta possa prepararsi al meglio. Questo risultato ci sprona a continuare su questa strada".

F.Morv.