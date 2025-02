Spazi estivi nei parchi. Bando per la gestione

Sarà pubblicato entro metà febbraio il nuovo bando per gestire gli spazi estivi nel parco dell’Oliveta e di Quinto: l’assegnazione sarà triennale rinnovabile per altri tre anni. La partecipazione è aperta ad associazioni e operatori economici, singoli o in gruppo, che dovranno presentare un progetto di gestione che preveda, oltre all’attività di somministrazione, iniziative culturali ed eventi rivolte a tutte le fasce di età. Il programma proposto e la sua qualità saranno il principale criterio di valutazione.