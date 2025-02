Spark Campus, imparare e soggiornare gratis

Torna Spark-Campus, il progetto residenziale gratuito che offre a 160 studenti tra i 16 e i 18 anni l’opportunità di scoprire il mondo Stem attraverso esperimenti, giochi e sfide. La terza edizione dell’iniziativa, promossa da Fondazione Cr Firenze in collaborazione con Università di Firenze e Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, si svolgerà presso l’oasi Wwf del Campus Dynamo Academy, in provincia di Pistoia. Le iscrizioni sono aperte ieri si chiuderanno il 16 maggio. Le quattro sessioni di Spark-Campus si terranno dal 21 al 24 giugno, dal 25 al 28 giugno, dal 28 al 31 agosto e dal 1 al 4 settembre. Durante il soggiorno, i partecipanti saranno coinvolti in attività pratiche e interattive, lavorando in squadra per risolvere problemi reali attraverso un approccio creativo e scientifico. I giovani esploreranno la robotica, la programmazione informatica e le scienze della vita, cimentandosi nella costruzione di razzi, sistemi di allunaggio e navicelle spaziali ispirate al programma Artemis della Nasa. Possono partecipare a Spark le ragazze e i ragazzi iscritti alle classi 3°, 4° e 5° delle scuole secondarie di II grado dei territori di Firenze, Arezzo e Grosseto, con un Isee familiare inferiore ai 30mila euro. "Partecipare a Spark significa entrare a far parte di una comunità curiosa – spiega Gabriele Gori, dg di Fondazione CR Firenze – e vivere un’esperienza che favorisce la collaborazione tra i ragazzi, il coinvolgimento attivo e la condivisione delle conoscenze. Il nostro obiettivo è abbattere i pregiudizi che accompagnano le materie scientifiche, troppo spesso considerate difficili o non accessibili a tutti". Per la rettrice dell’Università di Firenze, Alessandra Petrucci "avvicinare i giovani al mondo STEM è un impegno che il nostro ateneo persegue con attenzione. Spark offre ai partecipanti un’esperienza immersiva e condivisa, che può alimentare il loro interesse per queste discipline, spesso condizionato da pregiudizi. Oggi le studentesse iscritte ai nostri corsi STEM rappresentano il 44%, rispetto a una media nazionale del 36,9%.

Rossella Conte