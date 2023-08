Spari in aria con la pistola di 007 Nessun ferito, ma è l’ennesimo caso

Una maxi lite fra sette persone tutte dai 15 anni in su durante la quale sono stati sparati alcuni colpi in aria con una pistola ad aria compressa Walther P99, la stessa usata da James Bond nei film di 007. È l’episodio avvenuto alla stazione delle Piagge sul quale sono in corso accertamenti da parte della polizia di Stato. Nessuno è rimasto ferito o contuso come conseguenza dei colpi sparati. Un uomo di 56 anni, nella concitazione, è caduto accidentalmente ed è dovuta intervenire un’ambulanza per curarlo, ma non è stata una conseguenza degli spari, probabilmente del parapiglia. La lite ha coinvolto sette italiani, dai 15 anni in su, per circostanze ancora da chiarire.

Nella discussione, fra conoscenti della zona dove ci sono numerose case popolari, un 20enne ha sparato qualche colpo con la semiautomatica. Residenti e passanti tuttavia non sono stati allarmati dagli spari ma dagli urli dei presenti. La pistola, che come replica dell’originale ha un irrilevante potenziale offensivo, è stata sequestrata dalla polizia che l’ha ritrovata sotto la sella dello scooter del 20enne il quale è stato denunciato per minacce aggravate. Non si tratta, purtroppo, del primo caso recente in cui durante una lite viene sfoderata la replica di un’arma semiautomatica. Soltanto pochi giorni fa infatti la replica di una Beretta 98 Fs, arma in dotazione alla Guardia di Finanza è stata al centro di un’altra accesa discussione fra minorenni, stavolta al parco di San Piero a Quaracchi. Alla cosiddetta ’scacciacani’ con dentro alcune cartucce a salve era stato anche camuffato il tappo rosso con del nastro adesivo nero.

Controlli ancora più approfonditi ed è saltata fuori dalle tasche di un 16enne del gruppo una cartuccia compatibile con la pistola appena recuperata. Per il giovane, che non ha potuto fare altro che ammetterne la proprietà, è scattata una denuncia. Proprio la riproduzione di una Beretta Una Beretta 98 Fs era stata recuperata dalla Squadra Mobile al culmine delle indagini su quattro minori arrestati per non meno di una decina di aggressioni a scopo di rapina tra febbraio e maggio.