"Spalmare i flussi sui mesi dell’anno. Come? Con gli eventi"

Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, Firenze ha un problema oggettivo, quello dell’overtourism. Come si risolve?

"Innanzitutto la parola overtourism non mi piace, perché vuol dire troppo turismo. E il rischio è demonizzare un fenomeno che invece fa vivere non solo gli alberghi ma tutte le attività economiche. Abbiamo ancora davanti agli occhi il Covid, con le strade, i musei, i negozi e le strutture ricettive vuoti, deserti. Quindi, lamentarci oggi che abbiamo troppo turismo la trovo una cosa rischiosa".

E quindi, qual è la sua ricetta?

"Bisogna diluire, spalmare, i visitatori su più mesi dell’anno perché è vero che c’è un’eccessiva concentrazione nelle nostre destinazioni solo in alcuni periodi. Si passa da mesi di super affollamento a mesi di solitudine".

Come si fa?

"Con la politica dei grandi eventi".

Cioè?

"La settimana scorsa a Viareggio Federalberghi nazionale ha tenuto la sua assemblea dove erano presenti il ministro dello sport Abodi e il presidente del Coni Malagò proprio per rappresentare che il binomio turismo e sport potrebbe portare grandi benefici a tutti, perché attrarrebbero visitatori anche nei mesi di bassa stagione".

A queli eventi pensa?

"Sportivi, culturali, religiosi, di moda, congressuali. A questo proposito, ricordo a me stesso che nel centro della nostra città abbiamo la fortuna di avere la Fortezza, un grande spazio espositivo, che andrebbe sfruttata bene perché c’è una concorrenza selvaggia in giro. Noi abbiamo tutte le carte in mano per vincere la partita, se non vinciamo significa che abbiamo qualche grosso problema".

Presidente, per alleggerire l’area Unesco dall’antropizzazione non sarebbe un’idea quella di portare i turisti anche in periferia creando qualcosa ad hoc?

"Chi viene a Firenze per la prima volta vuole giustamente vedere gli Uffizi, il David, Palazzo Vecchio... Quindi, per liberare il centro credo che si debba invogliare i turisti a tornare. Anche attraverso l’organizzazione di manifestazioni a lorod edicate".

Alcuni candidati sindaco propongono lo stop ai finti studentati e agli hotel in centro. Qual è la sua posizione?

"Oggi c’è una gravissima emergenza abitativa, e questo lo si deve soprattutto ad Airbnb. Bisogna fare pulizia di tutto quello che è l’offerta pararicettiva abusiva. Più controlli, dunque, regole più stringenti e più sanzioni a chi evade. Sui finti studentati sono d’accordissimo. Per gli alberghi, invece, bisogna chiedersi qual è la fascia alberghiera che ha più bisogno di nuove strutture. Se c’è richiesta bisogna dare le autorizzazioni. Semaforo rosso, invece, per quelle strutture per le quali non c’è richiesta".

