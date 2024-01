Spaccate, l’incubo continua. Due negozi presi di mira. E i comitati si riuniscono

Sfondano la vetrina del negozio Le Petite Boutique di via San Gallo con un tombino, ma la polizia arriva in tempo reale sul posto bloccando uno dei due, un uomo nordafricano, con le mani nella cassa. È successo nella notte tra lunedì e martedì. A dare l’allarme al 112 Nue numerosi residenti – svegliati dai rumori provenienti dalla strada – che hanno visto due ragazzi che stavano cercando di sfondare la vetrata. Sul posto sono intervenute le volanti della Questura alla vista delle quali i due hanno tentato di fuggire. Uno è riuscito a far perdere le proprie tracce mentre il suo collega è stato preso proprio nel momento in cui stava portando via dalla cassa cento euro. L’associazione Insieme per San Lorenzo sulla sua pagina Facebook è dura: "L’ennesimo episodio di violenza". L’indagato, un cittadino marocchino, è già noto alle forze di polizia per reati contro il patrimonio.

In viale Aleardi, Massimo Finocchi, il gestore di BiancaZeroZero, è stato costretto a esporre un cartello a seguito del furto con spaccata (anche questo fatto con un tombino) del 24 dicembre: "Avete rotto il vetro per rubare due lattine di coca cola. Siete stati filmati, avete lasciato le vostre impronte sui vetri e presto sarete presi. Il tablet che avete portato via serve solo per gli ordini online. Se non sapete fare i ladri andate da qualcuno che lo sa fare".

"Abbiamo visto le telecamere ed erano in due - si sfoga -, assurdo rischiare il carcere per pochi spiccioli ma purtroppo tutta la città è diventata terra di nessuno. Siamo veramente demoralizzati". Dietro al grido "Basta immobilismo", il comitato Cittadini Attivi San Jacopino chiama a raccolta tutte le associazioni della città con un’assemblea urgente che si terrà presso il circolo Aics Pescetti di via Bellini domani alle 18.30.

"Il nostro quartiere come tanti altri sta attraversando un momento critico, l’ondata di spaccate non si ferma e la droga continua a circolare di giorno e di notte – conclude il presidente Simone Gianfaldoni -, faremo il punto della situazione e prenderemo decisioni forti".

Rossella Conte