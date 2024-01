Osmannoro, nuova spaccata: tre ragazzi fermati. Avevano rubato nove stecche di sigarette

Firenze, 17 gennaio 2024 – Con un tombino spaccano la vetrina di un bar poi fanno incetta di sigarette e scappano. Tre ragazzi, tutti fiorentini, sono stati fermati poco dopo da una Volante della polizia all'Osmannoro (Firenze). Poi un 21enne è stato arrestato con l'accusa di concorso in furto aggravato, due 17enni sono stati denunciati a piede libero.

Il giudice del tribunale di Firenze ha convalidato l'arresto del 21enne e ha disposto gli arresti domiciliari senza braccialetto elettronico. Il maggiorenne è già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio. La spaccata era stata messa a segno lunedì sera, in un bar, in via Lucchese a Osmannoro, nel comune di Sesto Fiorentino. A chiamare il 112 Nue sono stati alcuni passanti, che avevano sentito il rumore per strada e visto tre persone incappucciate che si allontanavano con un voluminoso pacco. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia.

Gli agenti, secondo quanto ricostruito, hanno trovato su un tavolino accanto all'ingresso del bar un martelletto frangi vetro, probabilmente usato per rompere la vetrina. Poi hanno scoperto nella vicina via Righi, sul marciapiede nove stecche di sigarette di varie marche coperte da cappotti. Il valore del bottino ammonta a circa 600 euro.