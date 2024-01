Ancora una spaccata in centro a Firenze: bloccato il ladro

Firenze, 9 gennaio 2024 - Sfondano la vetrina del negozio Le Petite Boutique di via San Gallo con un tombino ma la polizia è arrivata in tempo reale sul posto bloccando uno dei due, un uomo nordafricano, con le mani nella cassa. E' successo nella notte tra lunedì e martedì. A dare l'allarme al 112 Nue, numerosi residenti, svegliati dai rumori provenienti dalla strada. Sul posto sono intervenute le volanti della Questura alla vista delle quali due uomini hanno tentato di fuggire. Uno è riuscito a far perdere le tracce mentre il suo collega è stato preso proprio nel momento in cui stava portando via dalla cassa 100 euro. L'indagato, un cittadino marocchino, è già noto alle forze di polizia per reati contro il patrimonio.

Si tratta della quinta spaccata nelle ultime 48 ore. Domenica mattina è toccato a un negozio di ortofrutta in via Santa Reparata. I ladri dopo aver danneggiato la vetrina sono entrati nel negozio e poi sono fuggiti con il bottino, sette bottiglie di vino e un coltello. Lunedì, invece, nel mirino dei malviventi è finita la Farmacia D'Ognissanti. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, intorno alle 3, ignoti si sono intrufolati all'interno dell'attività dopo aver infranto la porta a vetri con un tombino. I malviventi sono riusciti a scappare con un bottino di circa mille euro. Poco distante, la stessa sorte sempre lunedì è toccata al negozio Vintage Epoca di via del Moro. Con lo stesso modus operandi i ladri hanno portato via alcuni abiti e il fondo cassa. Non solo. Poche ore dopo intorno alle 6, due uomini, sempre con un tombino, hanno infranto la porta a vetri del negozio di ferramenta Bellini di via Vittorio Emanuele per poi scappare con 200 euro e alcuni coltelli.

Dietro al grido "Basta immobilismo" il comitato Cittadini Attivi San Jacopino chiama a raccolta tutte le associazioni della città con un'assemblea urgente che si terrà presso il circolo Aics Pescetti di via Bellini giovedì 11 alle 18.30. "Il nostro quartiere come tanti altri sta attraversando un momento critico, l'ondata di spaccate non si ferma e la droga continua a circolare di giorno e di notte – conclude il presidente Simone Gianfaldoni -, faremo il punto della situazione e prenderemo decisioni forti".