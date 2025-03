Spaccata in un ristorante, via 3mila euro

Ladri in azione in un ristorante, con un bottino da 3mila euro. Il colpo è stato messo a segno la notte tra sabato e domenica, ai danni de I Quattro Mori, locale in viale Morgagni, a Rifredi. È stato il proprietario, domenica mattina all’apertura, a dare l’allarme al 112 Nue, dopo aver scoperto che la porta d’ingresso era stata forzata.

Sul posto la polizia: secondo quanto ricostruito, i malviventi dopo essersi introdotti nel ristorante avrebbero rubato 3mila euro dalla cassa. Al vaglio degli investigatori i filmati delle telecamere di videosorveglianza.

È invece l’ottava volta che Arnold’s, che si trova nel piazzale di Porta al Prato, viene visitato dai ladri. Ignoti, intorno alle 4 di questa mattina, hanno forzato la serranda lasciando più di mille euro di danni senza riuscire a entrare. È disperato il titolare Marco Carlino: "Non ne possiamo più. È l’ottava volta, i primi sette colpi sono stati messi a segno. Questa volta no ma abbiamo quasi 1.500 euro di danni".

Colpo grosso, invece, nei giorni scorsi in via dei Lambruschini, zona Statuto. Nel pomeriggio, due ladri si sono introdotti in un abitazione, portando via un Rolex da 15mila euro, un orologio di lusso orologio Baume Mercier da 1500 euro, pc, macchinetta fotografica e soldi in contanti. Per un bottino di quasi 20 mila euro. Gli uomini di via Zara, che hanno acquisito – dove possibile – le immagini di videosorveglianza per risalire all’identità dei responsabili, sta seguendo le indagini.