Spaccata in un ristorante del centro. Furto nel magazzino di un ambulante. Ma la vicina dà l’allarme: due arresti

Ancora emergenza furti. Una spaccata è stata messa a segno la notte tra giovedì e venerdì in un ristorante in via Agnolo Poliziano, tra piazza della Libertà e la Fortezza da Basso. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, i malviventi, dopo aver infranto la porta finestra, si sono intrufolati nel locale e hanno rubato il fondo cassa: circa 200 euro. Poi sono scappati. Sono state invece arrestati con l’accusa di furto aggravato un 22enne e un 36enne sorpresi in un deposito di pelletteria di via Taddea. Una residente ha dato l’allarme al 112 Nue dopo aver sentito rumori provenire dal magazzino, in uso a un ambulante di San Lorenzo. I carabinieri hanno sorpreso il 22enne mentre usciva dal portone. Il giovane aveva con sé materiale di carpenteria, rubato nel magazzino. Nel locale i militari hanno poi sorpreso il complice, che tentava di nascondersi sul soppalco: in tasca aveva un anello in oro e una torcia.