Sostegno psicologico a Pelago per vittime incidenti e agenti municipali

Grazie a un protocollo d’intesa siglato tra il Comune e l’Associazione Gabriele Borgogni Onlus arriva a Pelago il sostegno psicologico per i familiari delle vittime della strada e gli operatori della polizia municipale. Il progetto, partito da Firenze e esteso alla Città Metropolitana, consentirà al Comune di Pelago di selezionare professionisti qualificati per fornire servizi di sostegno psicologico, pronti a intervenire in situazioni di urgenza come gravi incidenti stradali, e a condurre colloqui individuali di sostegno anche per familiari e operatori della polizia municipale che ne faranno richiesta, nonché a organizzare incontri di supporto per gruppi di operatori coinvolti negli incidenti. L’Associazione Borgogni, fondata in memoria di Gabriele, tragicamente scomparso in un incidente stradale nel 2004, si è dedicata a promuovere la sicurezza stradale, l’educazione stradale e a offrire un sostegno essenziale alle famiglie colpite da tragedie simili. L.B.