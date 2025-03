Sosta, lo sconto è con l’app. Automobilisti disorientati: "Costa meno? Non sapevo". FdI: "Non è pubblicizzata"

Cassa automatica del parcheggio Stazione Binario 16 gestito da Firenze Parcheggi. Un signore anziano sta per pagare il biglietto: due euro, per un totale di un’ora di sosta. Quando gli facciamo notare che esiste un’applicazione scaricabile sul telefono che agevola il pagamento perché ha un tariffario ridotto, Mario Giusti risponde: "E chi lo sapeva? Io ho più di settant’anni e non so utilizzare la tecnologia. Preferisco pagare il prezzo pieno". Poi però si corregge: "Devo farmelo andare bene. D’altronde che ci posso fare? Io uso il telefono solo per fare le chiamate". E mentre Mario paga i due euro e sale sull’automobile, un giovane si ferma a leggere il cartello vicino alla sbarra col Telepass.

Si chiama Fabio Decarlo, viene da Cesena e sta soggiornando a Firenze. "Sono un turista. Ho appena lasciato la macchina nel Parcheggio Fortezza Fiera e mi è venuto il dubbio se anche laggiù fosse possibile utilizzare l’app B-move per avere un prezzo ridotto". La risposta è sì: tutti i posti di Firenze Parcheggi offrono questa possibilità di pagamento. Un’altra signora è appena scesa dalla macchina. Lidia Poggi viene da Vicchio e ha un appuntamento dal medico. "No, io non ero a conoscenza di questa app. Non vengo spesso a Firenze, però, quelle poche volte che devo raggiungere questa città, prendo sempre la macchina e di solito la metto qui, anche se il capoluogo ha prezzi abbastanza alti". Il costo, infatti, è aumentato. Tuttavia, con B-move si torna a pagare la somma di una volta. Al Binario 16 per un’ora di sosta si versano due euro, mentre se si scarica l’app B-move c’è un risparmio di 40 centesimi. Anche al Parcheggio Stazione Fortezza Fiera il vantaggio economico è lo stesso. Uno dei parcheggi che ha subito il rincaro più alto è quello di Sant’Ambrogio: la prima ora è passata da un euro a due (+100%). Lo sa bene Giuseppe Magri, ventiseienne che esce spesso la sera con i suoi amici in quella zona e lascia la macchina lì dentro. "Ho notato questo incremento e non sapevo di B-move, nonostante io parcheggi spesso in Sant’Ambrogio. Potrebbe tornarmi utile".

Anche la ventottenne Viola Bianchini non aveva mai sentito dire da nessuno dell’app. "Conosco solo EasyPark". Dai più giovani ai più anziani parrebbe che nessuno sappia. E qualcuno si rifiuta proprio di usufruire di Firenze Parcheggi. "La sera preferiamo tornare in taxi", racconta Pietro Manno, giovane fiorentino. "Non sapevo dell’app perché non veniamo in auto. Costa troppo e io e miei amici abbiamo deciso di smezzarci il taxi". Il Parcheggio Smn ha rincarato di 20 centesimi, Beccaria di 30, Alberti di 40. Oltrarno e Porta a Prato Leopolda di un euro.