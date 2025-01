Sospiro di sollievo per la linea 86. Sono salve le corse straordinarie

Le corse straordinarie della linea 86, richieste lo scorso settembre ad Autolinee Toscane per agevolare gli spostamenti degli studenti del liceo Agnoletti, sono state confermate anche per il 2025. Ad annunciarlo è il sindaco di Campi, Andrea Tagliaferri, ma la soddisfazione arriva anche dal vicino Comune di Signa: si tratta infatti di una linea che assicura un collegamento efficace con la sede di Sesto della scuola dove sono stati temporaneamente trasferiti gli studenti che frequentano la succursale campigiana a causa dei lavori di ristrutturazione tuttora in corso. Ma è usata anche da lavoratori e cittadini per i loro spostamenti fra i due Comuni.

Tutto questo grazie a un monitoraggio costante del servizio, che ha rilevato una media di circa 15 studenti signesi utilizzare costantemente gli autobus, oltre ai benefici riscontrati dall’utenza: in questo modo il servizio è stato inserito nella programmazione del trasporto pubblico locale urbano di Firenze per l’anno 2025, trovando copertura finanziaria attraverso risorse regionali. "Confermare le corse straordinarie della linea 86 è un risultato importante per la nostra comunità e, in particolare, per gli studenti del liceo Agnoletti e le loro famiglie - ha detto Tagliaferri -, ringrazio la Città metropolitana di Firenze per la disponibilità e l’attenzione dimostrata nel rispondere a questa necessità, riconoscendo l’importanza di un trasporto pubblico efficiente e accessibile per tutti".

Soddisfatto anche il sindaco di Signa, Giampiero Fossi: "La conferma della linea 86 come servizio stabile per l’anno 2025 è il risultato di una collaborazione continua e proficua fra le due amministrazioni comunali, un lavoro importante che abbiamo portato avanti in questi mesi per venire incontro a studenti, famiglie e lavoratori, cercando di attenuare i disagi e dare risposte alle tante sollecitazioni arrivate dai cittadini".