Sos da Arzach: "Aiutateci"

L’associazione culturale Arzach lancia una campagna di sottoscrizione per il mantenimento delle attività svolte nel centro di via del Casato 18. "Abbiamo bisogno del vostro concreto sostegno economico - si legge nella richiesta diffusa – e per questo abbiamo avviato una campagna di sottoscrizione che ci serve come l’ossigeno per continuare il nostro percorso e per realizzare i progetti che abbiamo in mente: aiutarci è semplice si può venire direttamente in sede o andare sul sito www.arzach.it cliccando sul logo e scegliendo la quota che si vuole e si può donare". Da parte nostra – conclude Arzach – "un grazie infinito e la promessa della continuità del nostro impegno" nell’ambito, tra l’altro, della sostenibilità ambientale e dell’agricoltura biologica.