Sorgente Tesorino, la maxi donazione d’acqua

di Sandra Nistri

La donazione era stata preannunciata ma quando è arrivata concretamente gli operatori della sede della Protezione civile di Sesto hanno letteralmente strabuzzato gli occhi. Dal mezzo della Sorgente Tesorino sono infatti state scaricate, nei giorni scorsi, ben 7500 bottiglie di acqua da distribuire agli alluvionati di Campi Bisenzio. Un gesto di grande generosità quello della famiglia cinese Zhang, proprietaria al 50% della storica azienda di acqua oltre che, interamente, di due pelletterie in zona Osmannoro, la Bagart srl e la Sunlight srl che operano per brand di primo piano come Celine, Bulgari e Valentino: "Nei primi giorni di emergenza – racconta il 28enne Gaetano Zhang figlio del titolare delle imprese – abbiamo recapitato circa 2mila bottiglie a Campi Bisenzio e un altro mezzo pancale ai carabinieri di Campi Bisenzio. Dal punto di vista logistico, però, non era semplice portare questi aiuti sul territorio campigiano e allora abbiamo preso contatti con la Protezione civile di Sesto perché potesse effettuare la distribuzione a seconda delle necessità. Ci è sembrato giusto dare una mano, per quanto era nelle nostre possibilità, perché il territorio di Campi è praticamente attaccato alle nostre aziende e noi, che facciamo parte della comunità, abbiamo voluto contribuire in maniera fattiva".

Il contributo, però, non si limiterà alla stretta emergenza: "Stiamo approntando una raccolta fondi – prosegue infatti Gaetano – da parte dell’azienda e dei singoli dipendenti, 170 in totale nelle due pelletterie tra cui una cinquantina di italiani. Noi siamo una realtà piccola ma ci piacerebbe poter stimolare a donare i brand per cui lavoriamo e che potrebbero dare, sicuramente, un contributo importante. In questo senso la nostra direttrice commerciale ha avuto l’idea di organizzare prossimamente una cena cui, oltre ai nostri dipendenti, dovrebbero partecipare proprio i brand di moda e anche esponenti della comunità cinese nella quale speriamo di poter raccogliere fondi consistenti da donare al territorio di Campi alluvionato".