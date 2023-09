Sorgane, slittano i lavori di Publiacqua. Previste interruzioni idriche

Firenze, 11 settembre 2023 – A causa di problemi tecnici, i lavori di sostituzione di due camerette dell’acquedotto in piazza Istria e in via Isonzo e collegamento della nuova rete idrica, previsti per mercoledì 13 settembre, sono stati rinviati a giovedì 14.

A partire dalle 9 sarà sospesa l’erogazione dell’acqua nella zona di Sorgane (compresa tra via Marco Polo a Ovest, via di Ripoli e via Roma a Nord, via Enrico Bocci e via De Nicola a Est, e Piazza Carso a Sud). Al fine di ridurre al minimo i disagi per i cittadini saranno posizionate 3 autobotti nella zona impattata.

Il lavoro, salvo problemi tecnici, terminerà entro le 15. Abbassamenti di pressione e temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua potranno interessare la medesima zona anche nelle ore successive del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento sarà effettuato il primo giorno utile successivo. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questa interruzione potrà creare loro.