Firenze, intervento urgente di Publiacqua in via De Nicola

Firenze, 7 settembre 2023 - Dalle 13 di oggi, 7 settembre, in via De Nicola partirà uno scavo urgente da parte di Publiacqua per il ripristino di un tombino pericoloso all’altezza di via Gobetti. Nello stesso tratto sono già in corso lavori urgenti di Toscana Energia, con completamento previsto per martedì prossimo. Sarà quindi istituito un restringimento di carreggiata sia in ingresso che in uscita città. La fine dell'intervento di Publiacqua è prevista per domani sera, quando potrà essere riaperta la corsia in uscita. Ci potranno essere dunque disagi alla circolazione in un tratto di strada abbastanza importante per la viabilità cittadina.