Soprintendenza pro stadio "E’ un bel progetto Troveranno una soluzione"

Il tempo scorre e diventa sempre più urgente che il governo, impegnato con quattro ministeri a risolvere la questione del finziamento dei 55 milioni del restyling dello stadio Franchi, dopo la bocciatura della commissione Ue che si è tradotta in un definanziamento del decreto interministeriale che un anno fa aveva emanato l’ok.

Si aspetta, mentre la gara d’appalto per l’assegnazione dei lavori va avanti: i tempi per la presentazione delle offerte scadranno il 13 giugno. Entro quella data il Comune deve avere in cassa gli oltre 170 milioni. Sospendere o cambiare gara ora farebbe perdere il tempo necessario a restare nei tempi del cronoprogramma per non perdere gli altri fondi. Se, nonosntante l’impegno, il governo dovesse decidere, invece, di non finanziare i 55 milioni per una presa di posizione politica, il Comune avrebbe varie possibilità alternative. Dalla comunicazione ai partecipanti alla gara che l’importo complessivo è diminuito da 170,5 milioni a circa 125, all’accensione di un finanziamento attraverso il Credito sportivo o un fondo immobiliare collegato.

Intanto arriva l’avallo al progetto della soprintendente Antonella Ranaldi. Abbattere le curve dello stadio di Firenze "non si può fare perché è un bene tutelato, è un monumento, è un’opera di Nervi tra le più significative. Non si può stravolgere quest’opera così importante", dice. Parlando poi della parte del finziamento venuto meno, aggiunge, "vedremo quello che succederà. La parte del finanziamento del ministero, che è la più consistente, è confermata. Quindi l’intervento a partire dal restauro e dalla liberazione di tutti gli interventi più recenti quello verrà sicuramente realizzato. É messo in discussione forse il completamento di tutto l’intervento, ma credo, non è neppure compito mio, che le amministrazioni siano sensibili sul tema".

Dunque Ranaldi sottolinea l’impegno del ministero per trovare una soluzione. La riqualificazione del quartiere Campo di Marte, ha poi aggiunto Ranaldi, "passa attraverso il progetto che è unito allo stadio, ma sono due parti separate. Quello che adesso è finanziato è l’intervento sullo stadio, nel progetto vincitore del concorso c’era la parte sullo stadio e quella estesa sul quartiere Campo di Marte ed è un bel progetto".