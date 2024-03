"Sono cambiato". Ma è sempre il dissacrante e sboccato Angelo Duro

FIRENZE

La comicità di Angelo Duro torna a Firenze per due serate imperdibili.Il comico palermitano, che ha esordito con ‘Le Iene’ e da lì ha conquistato il suo pubblico, si esibirà al Teatro Cartiere Carrara (l’ex Tuscany Hall) il 4 e 5 marzo (ore 21). I biglietti sono disponibili sul sito del teatro www.tuscanyhall.it, su www.ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). E così salgono a tre le date fiorentine nel giro di un anno. Niente di strano per uno spettacolo, "Sono cambiato", che conta ben 175 sold out nei principali teatri d’Italia. D’altronde, l’artista con la sua atipicità, controversia e il solito cinismo che lo contraddistingue è riuscito ad attrare il pubblico attraverso la sincerità e la sua piccata ironia decisamente poco politically correct.

Dissacrante, irriverente, sboccato, fuori dagli schemi, ma allo stesso tempo incredibilmente accattivante, simpatico "Sono cambiato" è uno spettacolo che sta facendo discutere tutti. Ma nonostante ciò ha consacrato del tutto Duro, portandolo anche sul palco del Festival di Sanremo 2023. Come ha scritto Pietrangelo Buttafuoco, "di artisti padroni del ragionamento comico, fuori da ogni schema consolidato e da qualsiasi retorica buonista e consolatoria non ce ne sono certo centomila, non si può dire nessuno ma uno in Italia - solo uno - c’è ed è appunto Duro. Di artisti capaci di innescare la miccia della libertà mentale nello spettatore non se ne vedevano da tempo. E’ durissimo nei contenuti, perfetto nei tempi comici, irresistibile nei silenzi, liberissima e dal cattivo carattere. Come lui. Imprendibile. E imperdibile".