Sollicciano, lite tra detenute in cella. E scatta l’allarme per un incendio. Alcuni agenti intossicati dal fumo

"Un diverbio nato in una delle sezioni per il comportamento di una detenuta con evidenti disagi psichici ha determinato una colluttazione fra detenute. E, in tutto questo, anche un principio di incendio". È quanto spiegato, in una nota, da Laura Pierini, segretario territoriale Uil Pa polizia penitenziaria di Firenze. Pierini ha sottolineato che "le poliziotte prontamente intervengono per separare, per difendere la persona aggredita ed infine per riportare l’ordine riuscendo a spegnere l’incendio. Per alcune di loro si riscontrerà una lieve intossicazione da fumo".