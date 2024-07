"Sollicciano il peggior carcere d’Italia. Denunceremo il ministro per tortura"

Filippo Blengino, tesoriere dei Radicali Italiani, ha fatto un sopralluogo al carcere di Sollicciano insieme a una delegazione del partito: "Abbiamo trovato un carcere che a nostro avviso non rispetta assolutamente lo Stato di diritto e la Costituzione, una struttura totalmente illegale", per cui "denunceremo il ministro Nordio secondo l’articolo 613 bis del Codice Penale, e quindi per il reato di tortura". "Domani mattina (oggi, ndr) mi recherò al comando dei carabinieri per esporre una denuncia nei confronti del ministro", ha spiegato Blengino, osservando che "abbiamo visitato tantissime carceri in questi decenni: raramente abbiamo visto una struttura che sia così fuori dall’alveo del rispetto dei diritti umani, della dignità dei detenenti e dei detenuti. Credo che sia uno dei peggiori d’Italia", e "credo che in questo momento non ci sia da parte del governo e del ministro la volontà di porre fine a questa gravissima violazione". Nel sopralluogo, ha detto l’esponente radicale, "abbiamo trovato una presenza di detenuti sproporzionata, c’è un sovraffollamento importante, ci sono delle sezioni chiuse, c’è una scarsa igiene, abbiamo sentito detenuti che ci raccontano dei letti pieni di insetti, detenuti che raccontano di volersi togliere la vita, e una direttrice che purtroppo è costretta a far fronte a una situazione che non è in grado di sostenere perché non ha i mezzi, quindi anche a lei esprimiamo la nostra solidarietà". Inoltre, ha concluso Blengino, "c’è una condizione di problemi psichiatrici allarmante", e in questi giorni d’estate "la questione caldo è drammatica".

Intanto la rettrice dell’Università Alessandra Petrucci ha invitato la comunità universitaria a unirsi al minuto di silenzio oggi alle 9 nell’atrio dell’Aula magna del Rettorato, in "segno di partecipazione simbolica" per "richiamare l’attenzione sulla situazione di emergenza nelle carceri italiane"ario dell’Ateneo". Ma a Roma il governo prende tempo sull’argomento. "Come promesso non ci siamo fermati e abbiamo ancora una volta proposto un intervento straordinario per il carcere di Sollicciano, ma il governo ha bocciato nuovamente la nostra richiesta di impegno politico a provvedere allo stanziamento di risorse straordinarie pari a 20 milioni di euro da impiegare per l’ammodernamento ed efficientamento del carcere di Sollicciano" ha detto il deputato del Pd, Federico Gianassi.