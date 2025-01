Soldi per gli alloggi, FdI a Zadeh: "Critica Roma anziché dire grazie"

Denari per le case popolari, FdI all’assalto del vicesindaco Kashi Zadeh, ‘colpevole’ di aver criticato le politiche del governo sul finanziamento dell’edilizia sociale. "Questa sinistra confusa – ha detto il capogruppo di FdI, Claudio Gemelli – non perde occasione per provare a screditare il Governo nazionale, anche quando dovrebbe dirgli grazie. Si parla dell’investimento per la realizzazione delle 13 case popolari, finanziate dal Fondo di sviluppo e coesione. Si tratta di fondi nazionali destinati alla regione per specifici progetti, per siglare i quali nel marzo scorso è venuta Giorgia Meloni in persona". E ancora: "Sono del governo anche i denari stanziati nel bando del ministero dello Sport per "Scandicci in bike" a cui il Comune, in particolare il vicesindaco che ha la delega anche alla viaiblità, ha partecipato".