Firenze, 700mila euro per le palestre delle scuole

Firenze, 7 novembre 2024 - Settecentomila euro per completare, o rinnovare, le palestre di alcune scuole cittadine. Via libera della giunta a tre delibere presentate dall'assessora allo sport Letizia Perini che riguardano, in particolare, gli impianti della Barsanti e della Pirandello. Alla Barsanti, nel Quartiere 4, i lavori per la nuova palestra cominceranno nelle prossime settimane ma mancava nella progettazione la palazzina degli spogliatoi, oltre a una serie di opere complementari. Grazie ad un investimento di 300mila euro nella palazzina troveranno posto due spogliatoi per gli atleti, due per gli arbitri, di cui uno avrà anche la funzione di infermeria, un vano tecnico e i servizi igienici per il pubblico. L’accesso al nuovo impianto sportivo è previsto dal parcheggio di via Lunga, per quanto riguarda gli atleti ed il pubblico, e dal cortile interno della scuola, per quanto riguarda gli studenti. L’area del nuovo impianto sarà recintata e separata sia rispetto al cortile della scuola che rispetto alla strada ed il parcheggio adiacenti. Alla Pirandello, sempre nel Quartiere 4, con 200mila euro saranno demoliti gli attuali spogliatoi e realizzato un nuovo blocco in muratura per gli atleti con servizi igienici e docce, due spogliatoi per gli arbitri, anch’essi dotati di doccia e di servizio igienico (di cui uno adibito anche ad infermeria), un magazzino ed un locale tecnico. Si prevede anche di installare un servo scala elettrico che permetterà il superamento del dislivello esistente tra la palazzina spogliatoi e la palestra alle persone con deficit motori. Con una terza delibera, infine, sono stati stanziati 200mila euro per lavori di adeguamento antincendio in altre palestre cittadine. "L'attenzione dell’amministrazione comunale sugli impianti è sempre alta - ha sottolineato l'assessora Perini - vogliamo garantire agli studenti e agli atleti delle società sportive del territorio di lavorare in palestre più belle ed accoglienti, a servizio della crescita dei giovani e di tutta la comunità".