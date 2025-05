Soffre l’asfalto di via Respighi. E in piazza spuntano le ’toppe’

Buca, toppa, toppa, buca. Protestano i residenti di Scandicci per una serie di problematiche legate alla manutenzione stradale. Nell’ultima variazione di bilancio approvata dal consiglio comunale, sono stati stanziati 2,4 milioni di euro per sistemare asfalto e marciapiedi cittadini, la speranza è che ci siano i fondi per questi due casi annosi, per i quali i cittadini hanno speso inviato lettere, segnalazioni, proteste. Si comincia da via Respighi. In questa strada la condizione è di diffuso degrado su tutto il manto d’asfalto. Buche profonde mettono a rischio gli utenti della strada soprattutto a due ruote.

Il caso è diventato politico con il consigliere di Scandicci Civica, Massimo Grassi che ha presentato una interrogazione: "La zona – ha detto – è di forte interesse pubblico vista la presenza della palestra della Ginnastica Artistica Casellina polo attrattivo che di per sé genera un significativo flusso di traffico veicolare. E il traffico è destinato a potenziarsi ulteriormente vista l’imminente apertura del giardino pensile sopra l’autostrada e la prevista apertura del museo della Borsa. La manutenzione è necessaria, possibilmente a breve termine".

Altro punto dolente, le toppe d’asfalto tra via Aleardi, piazza della Repubblica. Sono state messe per sostituire la pietra della nuova pavimentazione appena installata che ha ceduto e si è rotta. Anche in questo caso la richiesta dei residenti è se non fosse possibile rimettere la pietra, invece di una antiestetica toppa di asfalto che ha già ceduto sotto il peso del traffico.