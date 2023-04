Società della Salute e Auser Che successo per Indaco Teatro

E’ stato un successo di pubblico lo spettacolo ‘Oh che bel castello’ organizzato domenica al locale teatro Giotto dal gruppo vicchiese ‘Indaco teatro con l’altro’, che da anni lavora per l’integrazione attraverso il teatro delle persone con disabilità. Uno spettacolo allestito in collaborazione con Società della Salute Mugello e Auser circolo territoriale Vespignano Vicchio. Una serata emozionante che ha coinvolto ed appassionato le tante persone presenti in sala. Erano presenti anche membri della Giunta, e commenta il sindaco Filippo Carlà Campa: "Indaco è una rivoluzione culturale, è un cambiamento radicale nel sostegno e nell’aiuto dei più fragili".

Il gruppo Indaco è stato fondato da Tiziana Lorini nei primi anni Novanta e di recente si è formalmente costituito in associazione. Ad oggi segue circa 20 ragazzi con disabilità (sia essa motoria o psichica) seguiti da circa 50 volontari tra genitori ed educatori che si ritrovano per le prove una volta a settimana. Spiega Tiziana Lorini: "La caratteristica di questo gruppo è che ci sono ragazzi diversamente abili e non. Non è una scuola di teatro di ragazzi disabili, altrimenti sarebbe ghettizzarli. Questa è la bellezza: l’integrazione, l’inclusione. Come diceva don Lorenzo Milani ‘fatta per aspettare quelli che hanno un passo più lento’".

Nicola Di Renzone