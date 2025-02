Siviglia, erotismo e costumi. Le Nozze di Figaro all’Aurora: "Qui il vero spirito europeo"

Sono ‘Le nozze di Figaro’, capolavoro di Mozart e del librettista Lorenzo Da Ponte, questa domenica alle 17, la prima opera del 2025 della terza Stagione lirica di Scandicci portata al Teatro Aurora da Franz Moser e la sua Compagnia d’Opera italiana Firenze. Moser firma l’allestimento e la regia portando sul palco una Siviglia vivace, con un’atmosfera carica di erotismo e travestimenti e ne sarà il narratore in costume d’epoca. Sul podio della CorOrchestra di Cortona il maestro spagnolo Alvaro Lozano. I protagonisti sono interpretati da Ricardo Crampton (Conte d’Almaviva), Claudia Belluomini (Contessa), Sandro Degl’Innocenti (Figaro), Martina Barreca (Susanna) e Xenia Tziouvaras (Cherubino). Alle 16, consueta coinvolgente introduzione del professor Cesare Orselli.

"È la mia opera preferita, perché esprime uno spirito veramente europeo: scritto da un austriaco che parlava tedesco, basata sulla commedia del francese Beaumarchais, cantata in italiano e si svolge in Spagna", spiega Moser, poliedrico artista austro-olandese, che vive sulle colline scandiccesi da vent’anni. "Ho vissuto a Vienna per quattro anni in un palazzo barocco, dove Mozart non soltanto si esibiva in concerti, ma anche dove c’era una grotta in cui si trovavano i fratelli della massoneria. Questa grotta era la mia sala da pranzo con una bellissima vista parco, e realizzai un appartamento per Rudolf Nureyev, in cui abitò tra il 1991 e il 1992" racconta il regista, che fu manager del celebre ballerino russo nella sua ultima e meno conosciuta carriera, quella da direttore d’orchestra. Biglietti (30 euro, fino a 12 anni gratis) prenotabili su www.musictick.com o nel giorno del concerto alla biglietteria, via San Bartolo in Tuto 1. Informazioni: 3408119192 e [email protected].