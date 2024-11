Sinistra per Calenzano: il direttivo

Sinistra per ha un nuovo direttivo. L’assemblea comunale ha approvato all’unanimità nuovo presidente Francesco Piacente. Il consiglio, composto da 50 soci ha voluto come nuovo ufficio di presidenza Lapo Arrighetti, Claudia Corsi, Fabian Firan, Filippo Francioni, Simone Giuntini, Roberto Marini, Corinna Meini, Rosa Milo, Marco Mugnaioni, Gianni Pagani, Laura Rossi. "A 6 anni dalla nostra nascita – scrive Sinistra per Calenzano all’indomani del congresso – abbiamo avuto conferma che la nostra sfida civica è stata compresa dai cittadini perché sincera, chiara e trasparente. I nostri soci sono oltre 160 e dalle ultime amministrative siamo al governo della comunità. Siamo anche primo partito a Calenzano e con Per la mia Città e Calenzano Democratica abbiamo eletto il sindaco Carovani".