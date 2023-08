Silent disco Al volante meglio sobri Con la Cri (non) si sballa in piazza

La discoteca silenziosa arriva a Sesto Fiorentino per sensibilizzare alla guida sicura e sobria. Tutti a ballare in piazza, ma con le cuffie alle orecchie: ognuno può seguire il ritmo della propria musica preferita, senza creare rumori all’esterno. L’iniziativa che ha già ottenuto successo in tanti locali e che ai più grandi ricorda una scena del "Tempo delle mele", stavolta è rivolta ai giovanissimi ed è organizzata dalla Croce Rossa Firenze: la "Silent disco" si svolgerà il 2 settembre in piazza Vittorio Veneto dalle 23,15 all’1,30 all’interno del festival "Liberi tutti 2023" del Comune. I volontari Cri saranno tra i ragazzi ospiti della serata a ingresso libero (su prenotazione) per proporre varie attività di sensibilizzazione sui comportamenti considerati a rischio e legati alla guida in sicurezza. Verranno proposte simulazioni come il percorso sensoriale che permette di sperimentare le conseguenze dell’alcool su percezioni e riflessi: grazie a occhiali speciali, sarà possibile provare a vedere il mondo in maniera simile a quando si è in stato di ebbrezza. E capire quanto sia pericoloso mettersi al volante in certe condizioni. L’evento "Strasicura" è dedicato ai più giovani: nel 2021 in Toscana 13.596 incidenti stradali (+31,4% sul 2020) con 190 vittime. Il numero più alto di incidenti a Firenze, 4.239, il 33,4% più rispetto al 2020, con 49 vittime e 5.307 feriti. Grazie alle cuffie bluetooth, i partecipanti alla serata potranno scegliere tra due tipologie di musica: quella del dj Luca Beat con techno e tech house e del Dj Sashino con dance, Edm, Reggaeton.

"Proponiamo così luoghi di divertimento sicuri, mostrando che non c’è bisogno di eccessi e di alcool per divertirsi – sottolinea Andrea Francioni, consigliere del comitato di Firenze della Croce Rossa Italiana –. Nel contesto leggero di una serata di musica, sarà più facile proporre le nostre attività di sensibilizzazione sull’importanza di mettersi al volante da sobri".

Prenotazioni su Eventbrite strasicura.eventbrite.it