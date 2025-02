Signa piange il suo campione. Addio a Gonfiantini, ’Leone di Ibrox’

Tanti campioni che hanno fatto la storia della Fiorentina sono arrivati a Firenze da altre parti d’Italia o dall’estero e quasi tutti (non è difficile immaginare il perché) hanno poi deciso di restare nel capoluogo toscano. Piero Gonfiantini, però, non era tra questi: nato a Signa (dove ha abitato fino alla fine) è stato uno dei giocatori del territorio, un libero molto efficace e protagonista di stagioni indimenticabili in viola e con la maglia nerazzurra del Pisa. Si è spento a Signa all’età di 87 anni.

Era uno dei ‘Leoni di Ibrox’, come furono ribattezzati i calciatori viola che nel 1961 vinsero la prima edizione della Coppa delle Coppe contro i Rangers di Glasgow. Signese doc, come detto, era nato il 12 giugno 1937, con la maglia viola, ha conquistato 7 trofei fra cui due Coppe Italia, la già ricordata Coppa delle Coppe e la Mitropa Cup.

Ma la fama di Gonfiantini, il suo posto d’onore nella storia viola è legato soprattutto al far parte dei “Leoni di Ibrox”, che compirono un’impresa all’ Ibrox Park di Glasgow: il successo per 2-0 sul campo dei Rangers nella finale di andata della Coppa delle Coppe. Quella del 17 maggio 1961, infatti, arriva dopo una vera battaglia in cui i viola costruiscono gran parte del trionfo finale, poi suggellato dal 2-1 nel ritorno a Firenze il 27 maggio. Così, la Fiorentina diventa la prima squadra italiana a vincere la Coppa delle Coppe e una competizione Uefa. La felice intuizione di chiamare “Leoni di Ibrox“ gli undici protagonisti della serata di Glasgow è del Museo Fiorentina. "Solo undici leoni potevano reggere la durezza messa in campo dal Rangers e sfidare ottantamila scozzesi che sostenevano la loro squadra lanciando di tutto in campo". dice il presidente David Bini.

Accanto al cordoglio della Fiorentina ( “Il presidente viola Rocco Commisso, la sua famiglia, la Dirigenza viola e tutta la Fiorentina si uniscono al dolore della famiglia Gonfiantini") e del Museo Fiorentina ("Ci lascia un grande protagonista della storia viola. Piero è scomparso a Signa ma resterà per sempre nel cuore di tutti noi") c’è anche quello del Pisa. Gonfiantini, infatti, era il leggendario libero della formazione che nel 1968 conquistò la prima promozione nella Serie A a girone unico nella storia nerazzurra. Ieri pomeriggio all’Arena la squadra e il pubblico hanno osservato un minuto di silenzio per ricordarlo.