Signa, Comune chiede che Unico Metropolitano diventi definitivo

SIGNA

Unico Metropolitano: l’amministrazione comunale di Signa chiede che il progetto diventi definitivo. Sta per concludersi la fase sperimentale dell’abbonamento mensile che consente di utilizzare con un solo titolo di viaggio tutti i mezzi pubblici di trasporto fra Firenze e l’hinterland. "Unico Metropolitano permette ai cittadini di tutta l’area metropolitana fiorentina di viaggiare a prezzo agevolato con un solo biglietto su autobus, treni e tramvia – commentano il sindaco di Signa, Giampiero Fossi, e l’assessore ai Trasporti Chiara Giorgetti –. Crediamo fortemente nel trasporto pubblico e lavoriamo perché i cittadini ne usufruiscano sempre di più. La fase di sperimentazione dell’Unico Metropolitano ha dato risultati positivi e la vendita del biglietto unico ha visto una crescita costante nel corso degli anni. Questo ci motiva nel voler rendere definitivo il progetto affinché i cittadini del nostro territorio possano spostarsi comodamente con la garanzia di una tariffa vantaggiosa". Al momento gli abbonamenti restano attivi fino al termine di giugno. Nel frattempo si è aperta una fase di confronto fra Città Metropolitana, Regione e Comuni per capire come proseguire l’iniziativa, facendolo confluire nell’abbonamento unico nella formula Pegaso.