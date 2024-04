In discoteca con la sicurezza stradale: iniziativa allo Strix Mulino di Figline

Figline e Incisa Valdano (Fi), 26 aprile 2024 – In discoteca ci si diverte e si balla, ma senza dimenticare che poi nel rimettersi alla guida bisogna rispettare le regole per se stessi e per gli altri. L’iniziativa accolta dallo Strix Mulino Disco di Figline, nata dalla collaborazione tra ACI Figline Valdarno, polizia municipale di Figline e Incisa e lo stesso locale, vuole proprio insegnare a divertirsi in sicurezza e con la testa sulle spalle. L’obiettivo è sensibilizzare i giovani, in particolare i neo patentati, sui rischi legati all’associazione tra guida e abuso di alcolici e sostanze stupefacenti. Tanti ragazzi, guidati dagli esperti di Aci e della polizia, hanno potuto effettuare delle prove (a piedi) su minicircuito con l’utilizzo di occhiali 3D: hanno così sperimentato cosa si prova a guidare in stato di ebrezza. Si sono poi sottoposti a prove di controllo con alcol test.

L’iniziativa vissuta nella serata prefestiva di mercoledì, fa parte di un programma più ampio di attività sulla sicurezza e sull’educazione stradale, curato in collaborazione tra agenti della municipale e Aci e rivolte ai neopatentati e agli studenti delle scuole di Figline e Incisa.

Per maggio sono in programma tre giornate di lezioni con le scuole per sensibilizzare fin da giovanissimi sui giusti comportamenti da tenere quando ci si trova in strada, sia come guidatori sia come pedoni: saranno lunedì 20, mercoledì 22 e sabato 24 maggio in piazza della Fattoria, andando a concludere il programma formativo di educazione stradale svolto in classe con le varie scuole nel corso dell’anno.

Sabato 25 maggio in piazza Marsilio Ficino verrà poi allestito un vero e proprio circuito, sul quale si potranno effettuare delle prove di guida sicura con istruttore che simuleranno diversi scenari di pericolo e di distrazione che possono presentarsi alla guida.