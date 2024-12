Sicurezza stradale. Contro la velocità ecco i nuovi dossi

Nuovi dossi artificiali per limitare la velocità, a Signa. Ad annunciarli l’assessora alla polizia locale Chiavetta. "L’atteggiamento dell’amministrazione è quello di una sperimentazione continua – ha detto -. Dopo la posa, già avvenuta, nelle frazioni di Lecore e Sant’Angelo, siamo al lavoro, con gli uffici e la municipale, per installare altri dossi e consentire lo sviluppo di un sistema di rallentamento. I dossi artificiali sono presegnalati da segnaletica verticale per avvisare gli automobilisti in anticipo, ma è nostra intenzione di rafforzarne la visibilità anche attraverso l’installazione di riflettori catadiottrici".