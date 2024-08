Sicurezza, arrivano nuovi vigili: "Turni straordinari e più controlli"

Come ogni anno, Fiesole rinforza il corpo dei vigili urbani, che si arricchisce di due unità. Presteranno servizio per cinque mesi, da maggio a ottobre, affiancando l’organico dei 13 dipendenti fissi nelle attività di controllo e sicurezza della città durante l’alta stagione turistica e in occasione delle varie manifestazioni organizzate sul territorio. Al primo posto c’è il festival dell’Estate Fiesole, che richiede turni straordinari in orario serale.

"Abbiamo effettuato 12 servizi e prevediamo di fare altre quattro uscite straordinarie per controllare sosta e circolazione in occasione di altrettanti spettacoli, che ci sono stati indicati ad alta partecipazione di pubblico- spiega il comandante della Polizia Municiapale, Alessandro Braschi - Solo questo periodo e grazie alle due unità in più possiamo essere presenti oltre la mezzanotte". A regime ordinario infatti i vigili sono in servizio dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 19.30; nei festivi solo il pomeriggio. Accanto alle uscite serali sul capoluogo, nel periodo estivo i vigili hanno effettuato le consuete attività di controllo sul territorio; i sopralluoghi in materia edilizia sono stati sei e tre quelli alle attività commerciali, senza rivelare irregolarità. Mentre un marocchino è stato denunciato in stato di libertà per violazione delle norme sull’immigrazione. L’attività che richiede molto impegno si conferma la verbalizzazione delle multe degli autovelox."Abbiamo una media di 800 violazioni a settimana. La notifica- prosegue il comandante- richiede un lavoro d’ufficio complesso per rintracciare il guidatore, specie quando l’auto è intestata a società di noleggio o leasing".

Anche la riscossione non è sempre semplice. La percentuale di successo è del 70% e scende al 40% se l’automobilista è straniero. Infine, in questi giorni la Municipale sta concordando con le scuole il nuovo ciclo di educazione alla protezione civile. Lo scopo è avvicinare gli studenti e volontariato.

Daniela Giovannetti