Sicurezza a Firenze, San Jacopino scende in strada contro le spaccate

Firenze, 14 gennaio 2025 - Dopo l'ondata di spaccate che hanno attraversato il quartiere, San Jacopino scende di nuovo in strada per chiedere più sicurezza. "Spaccate ai negozi e alle auto, risse, furti: è da tempo che episodi del genere vengono denunciati senza che nessuno ci abbia mai dato delle risposte. In queste condizioni non possiamo più andare avanti" sottolinea il presidente del comitato Cittadini attivi San Jacopino Simone Gianfaldoni.

L'appuntamento è per sabato 18 gennaio alle 14.30 in piazza Puccini. "Prevenzione nei quartieri, controlli di tutte le forze dell'ordine, basta zone franche in tutti i quartieri di Firenze. La sicurezza è dei cittadini", queste le richieste che verranno portate in piazza.