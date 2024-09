Sicurezza a Firenze, Funaro: “Ordinanza da subito esecutiva”

Firenze, 4 settembre 2024 - "Gli uffici stanno lavorando" sull'ordinanza legata alla sicurezza a Firenze, che "firmeremo in brevissimo tempo. Se non è oggi sarà domani, il tempo di predisporre gli atti e procedere. Nel momento in cui sarà firmata entrerà subito in vigore, sarà immediatamente esecutiva". Lo ha dichiarato la sindaca di Firenze Sara Funaro, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Vecchio, dopo che ieri si è riunito il Cosp. Ieri, ha spiegato Funaro, "abbiamo portato avanti la discussione che si era avviata fin dall'inizio del mandato, l'attenzione sulla sicurezza è sempre costante e dopo i fatti accaduti ancora di più. Oltre a essere in contatto continuo con la famiglia del 91enne" aggredito in via Maso Finiguerra, "che è ricoverato, dalla riunione di ieri sono usciti vari provvedimenti, varie misure che sono l'aumento di un percorso per dare un'attenzione al territorio, un presidio, per dare attenzione anche a tutti gli aspetti legati all'abuso di sostanze stupefacenti che è un vero dramma che c'è in questo momento nelle nostre città". Secondo Funaro "bisogna lavorare sul presidio del nostro territorio dal punto di vista della sicurezza ma anche tanto sul contrasto all'utilizzo delle sostanze e sulla prevenzione. Questi canali devono andare avanti insieme. Ci sarà un Cosp che avevamo già programmato, con un focus specifico sulle Cascine perché sappiamo che questo è un altro punto importante da affrontare".