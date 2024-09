Pattuglie a piedi, nuovi orari per i minimarket e più videocamere. Firenze, pronto il piano per la sicurezza

Firenze, 3 settembre 2024 – Un piano per la sicurezza a Firenze. E’ quanto emerso a margine del Comitato per l’ordine e la sicurezza a Firenze che si è tenuto oggi in Prefettura, alla presenza del prefetto Francesca Ferrandino, della sindaca Sara Funaro, dell’assessore alla sicurezza Andrea Giorgio e dei vertici delle forze dell’ordine.

Pattuglie a piedi già da domani, limitazioni agli orari di apertura serale dei minimarket tra le 21 e le 22, un gruppo di lavoro interistituzionale sulla droga ed un incremento delle videocamere di sorveglianza: queste alcune delle misure presentate oggi.

Al centro del Cosp c’è stata soprattutto un'analisi della situazione nel Quartiere 1, teatro di numerosi episodi di violenza nell'ultimo periodo: fra le aree che riceveranno maggiore attenzione sono state citate la stazione di Santa Maria Novella, il rione di San Jacopino, l'area di Santa Croce e quella tra via Palazzuolo e Borgo Ognissanti, teatro quest'ultima dell'aggressione in via Maso Finiguerra al 91enne tuttora ricoverato in gravissime condizioni.

Le nuove misure emerse al Cosp sono misure che «abbiamo valutato con il parere favorevole unanime di tutti», ha affermato Ferrandino, ricordando che «il continuo divenire delle azioni che vengono poste in essere ci impone un continuo adeguamento delle iniziative che adottiamo, che analizziamo in sede di Comitato di ordine pubblico», perché «i cittadini hanno il sacrosanto diritto di vivere tranquillamente, e di avere una città che non solo amano, ma che li accolga e li abbracci».