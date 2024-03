Sicurezza a Firenze, Ceccarelli (Pd): “Sostituire il questore”. Donzelli (FdI): “Cambiare la guida a Palazzo Vecchio”

Firenze, 18 marzo 2024 – «Sono mesi che lanciamo grida d'allarme riguardo alla carenza degli organici nelle forze dell'ordine a Firenze. L'urgenza di un provvedimento serio in materia di sicurezza, che ricordiamo è competenza dello Stato, è sotto gli occhi di tutti e chiediamo quindi al ministro Matteo Piantedosi e al governo interventi che siano all'altezza della situazione, mandando i 200 nuovi agenti richiesti dall'amministrazione comunale con il sostegno del Pd e di migliaia di cittadini. Se dunque è tempo di interventi eccezionali, inoltre, è necessario che il ministro proceda con misure straordinarie, anche con la sostituzione del questore Maurizio Auriemma».

Così Andrea Ceccarelli, segretario Pd cittadino di Firenze. A questa richiesta, spiega una nota, si affianca anche l'appello del capogruppo Pd a Palazzo Vecchio, Nicola Armentano: «Siamo pronti a fare un Consiglio comunale aperto sul tema della sicurezza, al quale chiediamo al ministro Piantedosi di partecipare. Ci dia una data al più presto. Solo con lui infatti, che è il responsabile della sicurezza della nostra città e delle altre città italiane, il Consiglio comunale aperto sulla sicurezza potrà essere utile alla città e non motivo di un inutile teatrino di rimpallo di responsabilità».

A stretto giro di posta arriva la replica di Giovanni Donzelli, deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia. «Quello di cui ha bisogno Firenze è un cambio di guida a Palazzo Vecchio. Altro che Questore». Il Pd, afferma Donzelli, «governa Firenze da sempre ma non ha la dignità politica e istituzionale di assumersi le responsabilità amministrative: con la richiesta di dimissioni del questore sono indecenti. Hanno una faccia tosta imbarazzante, i disastri sulla sicurezza in città provocati dalla loro incapacità politica sono sotto gli occhi di tutti. Ma pur di non ammettere gli sbagli, come al solito, sanno solo scaricare le colpe sulle forze dell'ordine. Nella sola città di Firenze il governo Meloni ha messo a disposizione della città nuovi 109 poliziotti, 42 carabinieri e 13 finanzieri. Nell'area metropolitana governata da Nardella sono stati assegnati 260 uomini. Siamo felici che abbiano cambiato idea e chiedano l'utilizzo dei militari per la sicurezza, che fino a qualche tempo fa respingevano. Solo che sono degli incapaci e con loro alla guida della città di uomini delle forze dell'ordine non ne basterebbe neanche il doppio»