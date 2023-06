Toscana: “Contro la siccità un piano da 800 milioni di opere”

Firenze, 19 giugno 2023 - “Oggi affrontiamo fenomeni che sono facce della stessa medaglia: piogge forti, localizzate, sempre più intense, meno prevedibili che si alternano a periodi di grande siccità. In Toscana investiamo ogni anno 100 milioni in manutenzione e altrettanti in nuove opere. Abbiamo cantieri aperti per quasi 500 milioni contro il dissesto idrogeologico. Sul tema della siccità la Toscana, con un lavoro corale, ha presentato al governo un piano da 800 milioni di opere pronte a essere cantierabili", "confidiamo che il Governo dia seguito agli annunci con un impegno altrettanto concreto".

Lo ha detto l'assessore regionale all'ambiente Monia Monni in occasione della prima conferenza regionale sull'acqua. Tra gli interventi anche quello dell'assessore all'agricoltura, Stefania Saccardi, per la quale "in assenza di grandi infrastrutture dobbiamo spingere per la realizzazione di piccoli invasi, anche aziendali, che consentano fare tesoro dell'acqua; ma senza una forte semplificazione di tipo amministrativo, molte delle risorse che abbiamo messo nel Psr sull'idrico aziendale, quasi 8 milioni, rischiano di rimanere sulla carta".

Operativamente, secondo Saccardi, si tratta di "riaprire i termini per denunciare i laghetti esistenti, il Lamma anni fa ne aveva censiti circa 16mila; fare un accordo con i consorzi di bonifica per capire se il pubblico si può far carico anche della gestione dei piccoli laghetti privati e soprattutto introdurre norme che consentano alle imprese agricole di realizzarli, così da non andare ad attingere all'acqua delle falde del sottosuolo attraverso i pozzi".

Il problema, conclude Saccardi, sono "una quantità di lacci e lacciuoli, e di autorizzazioni, e non penso solo da parte della Regione, che rendono complicato fare gli invasi anche avendo risorse e la volontà di farli".