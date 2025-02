Si rinnovano le cariche della Misericordia. Al via un nuovo progetto

Ultimo giorno per presentare le domande per svolgere il servizio civile alla Misericordia di Vicchio, che con le elezioni di gennaio ha nominato il suo nuovo Magistrato, confermando come governatore Franco Melidei. Gli altri componenti usciti dalle elezioni sono invece Mauro Guarnieri vice-governatore, Andrea Bolognesi amministratore, Lucia Briganti segretaria, poi Rommel Albertazzi, Samuele Bernoni, Marco Elci, Gino Grieco ed Eleonora Vangelisti.

Inoltre, per il secondo mandato di fila, la Misericordia di Vicchio esprime il confratello Enrico Dolabelli come proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione del coordinamento delle Misericordie Fiorentine, confermando così il suo ruolo attivo e di rilievo nel panorama dell’assistenza e del volontariato a livello provinciale.

Intanto, l’associazione ha lanciato il progetto "Ruote Solidali 2024": un’iniziativa che mira a garantire assistenza e mobilità ad anziani, disabili e pazienti con patologie invalidanti, sia temporanee che permanenti, o in fase terminale. Grazie a questo progetto, le persone in difficoltà potranno usufruire di un supporto adeguato per gli spostamenti necessari a visite mediche, terapie o altre esigenze quotidiane.

Le richieste per il servizio civile devono essere inoltrate online. Per informazioni la Misericordia di Vicchio è disponibile presso la sede di Corso del Popolo 55-57 o al numero telefonico 055 8449980.