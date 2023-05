Si inoltra nel fitto del bosco in bici Raggiunto e salvato grazie al cellulare

Brutta avventura per un ciclista che, come tanti altri appassionati delle due ruote, a livello amatoriale, domenica era andato a fare un giro su per le colline di Sesto e Calenzano.

L’uomo, un 61enne di Sesto, aveva perso il sentiero all’interno del bosco e non riusciva a trovare la via per rientrare a casa. In particolare, dopo essere salito fino alla Fonte dei Seppi, dal versante sestese di Monte Morello, si era poi diretto verso Calenzano smarrendosi nel bosco sopra Legri, precisamente in località I Ruderi di Maiano.

Dopo avere fatto più tentativi di trovare il sentiero giusto ha chiesto aiuto inviando, col cellulare, le coordinate del punto in cui si trovava.

Così una squadra di vigili del fuoco dei distaccamento di Calenzano, si è avvicinata con due mezzi fuori strada e poi seguendo i dati trasmessi dal ciclista, inoltrata a piedi nel bosco fino a raggiungere la persona in difficoltà. Per poi ricondurre il 61enne e la sua bicicletta ai veicoli e rientrare nella sede del Distaccamento calenzanese, in via Giusti, dove l’uomo, per fortuna non ferito ma solo evidentemente stanco e provato, è stato raggiunto dai familiari. La preoccupazione, per chi lo aspettava, era scaturita anche dal fatto che il 61enne, nel suo giro, fosse solo, senza poter contare dunque sull’aiuto e sull’appoggio (anche solo morale) di altri amici ciclisti.