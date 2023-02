Si cercano coristi Lezioni gratuite per chi si candida

Il Coro polifonico del Chianti cerca coristi. E per farlo organizza corsi di avviamento al canto corale con lezioni gratuite. Il Coro, associazione culturale attiva nel Chianti fiorentino-senese fin dal 1997 e presieduta da Angiolo Fossati, con i corsi organizzati in collaborazione con le associazioni locali, vuole offrire un servizio gratuito. Il corso di avviamento al canto corale, coordinato da Annalisa Massari, avrà durata di tre mesi, sarà tenuto dal maestro Claudio Giovani ogni venerdì, a partire dal 3 marzo, con ritrovo alle 21,15 al Centro Civico di Strada in Chianti, piazzetta del Volontariato. La lezione inizierà alle 21,30 per concludersi alle 23. Sarà possibile iscriversi presso la sede del Centro Civico di Strada in Chianti ogni mercoledì dalle 21,30, giorno nel quale il coro effettua le prove, così da poter assistere anche alla preparazione dell’attività concertistica.

An.Set.