Si appassiona al carpfishing E fa boom con un canale web

Ha scoperto il ’carpfishing’, e per amore, oltre che dell’ambiente, si è per questo trasferito a Livorno. Anche se è a Impruneta che lavora quotidianamente, essendo il proprietario dell’unica edicola presente nel Comune". Ivan Zuccherofino (foto), 25 anni, è per nato a San Casciano, ed è ai suoi compaesani che si rivolge attraverso il web. "Sono il creatore e l’amministratore delle pagine Instagram, TikTok e Youtube di ’Chianticarpfishing’, canali dove si parla di un tipo di pesca che sta esplodendo a livello social". A Ivan "piacerebbe avvicinare i giovani a un mondo che insegna veramente tante cose. Come la cura dell’ambiente, la cura dei pesci (che teniamo fuori dall’acqua solo il tempo necessario per fare qualche foto e poi liberiamo), il rispetto per gli altri e la bellezza di visitare luoghi incredibili che vanno dai piccoli laghi e fiumiciattoli nelle nostre campagne fino ai grandi fiumi e laghi in tutto il mondo".

E’ dunque uno sport a contatto con la natura, per recuperare con la bellezza dei luoghi quei "ragazzi che hanno perso il senso della semplicità e del rispetto, ragazzi che si annoiano e si rifugiano dentro a uno smartphone o in baby gang". Non tutti però capiscono questo sport. "A volte veniamo guardati in modo dispregiativo perché passiamo giorni sulle sponde di fiumi e laghi nell’attesa di portare questi meravigliosi animali difronte all’obiettivo, per poi ridare loro la libertà. Ma spesso siamo noi a ripulire gli ambienti che troviamo in condizioni pietose".