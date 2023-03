Shiva, Milano Demons infiamma il Tuscany

Il rapper che con i suoi brani meglio rappresenta l’etichetta Milano Ovest sta girando la penisola con l’imperdibile Milano Demons Tour nei principali club italiani, ma tutte le date sono già sold out. Non fa eccezione Firenze, visto che i biglietti per il concerto di Shiva, in programma stasera al Tuscany Hall, sono da tempo esauriti in prevendita, grazie al successo di "Milano Demons". Il suo album dei record, distribuito da Sony Music Italy, è infatti stato certificato platino (dati diffusi da FIMIGfK Italia) ed è ancora stabile tra le prime cinque posizioni della classifica settimanale Top Album FIMI. Tante anche le certificazioni eccellenti anche dei brani presenti al suo interno: "Take 4", "Non lo sai" e "Alleluia" in cui compare anche Sfera Ebbasta hanno conquistato infatti il disco di platino, mentre "Vorrei" con Lazza e "Un altro show" in cui c’è anche Geolier hanno raggiunto il disco d’oro (dati diffusi da FIMIGfK Italia). Shiva, che in realtà si chiama Andrea Arrigoni ed è nato a Milano nell’agosto 1999, si è avvicinato alla street art e al rap e al punk in Toscana, per poi tornare nell’hinterland milanese e abbandonare l’impostazione freestyle, in favore di una svolta verso la scena trap indipendente e la maturazione di uno stie tutto suo, che gli sta portando fortuna e popolarità, visto l’entusiasmo con cui sono stati accolti i suoi quattro album. Ma, visti i sold out, anche dal vivo Shiva non scherza. Anzi, riesce in qualche modo a raccontare Milano in rima puntando su muscolose cascate di rime da trapper, per poi cambiare contesto, avvicinando talvolta il rap al pop, al latin-trap, al funk, fininendo quindi per accontentare un pubblico giovane e in voglia di emozioni metropolitane, che non è solo quello dell’hip hop.

Giovanni Ballerini