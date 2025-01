"Sgravi sulla Tari. Informare di più"

"Stavo giusto parlando qualche minuto fa, con altri commercianti, degli sgravi Tari per i negozi vicino ai cantieri. In molti ancora non lo sanno. Trovo che sia un’azione corretta: è giusto introdurre delle iniziative rivolte alle attività economiche che sono circondate dai lavori della T3. Inoltre, i cantieri coinvolgeranno sia le attività che i singoli cittadini". Roberto Cosi vive a Scandicci e arriva sul posto di lavoro con la tramvia e poi prosegue a piedi. "Tutti i giorni percorro circa quattro chilometri, preferisco camminare che prendere l’auto. Qui le persone hanno difficoltà a trovare parcheggio. Se vuoi evitare multe o fai qualche chilometro a piedi o non hai molte alternative".