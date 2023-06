Sgombero dell’ex Astor, le prime immagini dentro l’hotel

Firenze, 17 giugno 2023 – Sporcizia, degrado, pericolose bombole del gas, droga. C’è di tutto nell’ex hotel Astor di via Maragliano, l’edificio occupto che stamani è stato sequestrato e sgomberato nell’ambito delle ricerche della piccola Kata.

Dall’ex Astor vengono portate via anche bombole del gas accumulate su un terrazzino e utilizzate per le cucine. Si tratta di impianti precari ed ad altro rischio sotto il profilo della sicurezza. Le bombole sono state maneggiate con cautela e poi caricate su un camioncino. Gli occupanti hanno fatto degli allacci abusivi alle utenze, ma, da quanto ricavato in questi giorni sul posto, mentre sono riusciti a prelevare la corrente elettrica e l'acqua, le modifiche alle tubature per prendere anche il metano dalla rete di distribuzione non avrebbero sortito lo stesso esito. È tipico delle occupazioni abusive ovviare all'assenza di metano con le bombole da gas, anche in singoli appartamenti condominiali non solo negli immobili interamente occupati. Per le operazioni di sgombero i vigili del fuoco hanno usato piedi di porco e seghetti per aprire le stanze tenute chiuse.